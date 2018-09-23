Acidente na BR 101 em Guarapari deixou três mortos

Um acidente envolvendo um ônibus e um carro matou três pessoas por volta das 20 horas deste sábado (22), no quilômetro 332, da BR 101, em Guarapari, próximo ao posto de gasolina Tigrão. Inicialmente, a informação era de que eram duas vítimas, mas na manhã deste domingo (23), a Eco101 - concessionária que administra a rodovia - confirmou uma terceira pessoa morta.

As três vítimas estavam no carro de passeio, que foi parar debaixo do ônibus. Elas ainda não foram identificadas. Os corpos estão no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, mas nesta manhã nenhum parente apareceu ainda no local para o reconhecimento. As digitais das vítimas já foram coletadas. A investigação será feita pela Delegacia de Delitos de Trânsito.

Segundo testemunhas, o ônibus transportava um grupo de cerca de 40 crianças, que voltavam de um evento religioso. De acordo com a concessionária Eco 101, que administra a via e cujas equipes auxiliaram no atendimento no local do acidente, 19 pessoas que estavam no ônibus foram atendidas e encaminhadas a hospitais, sem ferimentos graves.

As pistas chegaram a ficar totalmente interditadas para o atendimento da ocorrência e trabalho da perícia. Ambulâncias da Eco101, Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas.

A dinâmica do acidente não foi confirmada oficialmente, mas testemunhas dizem que o carro, um Marea com placas de Vila Velha, rodou na pista, invadiu a contramão e colidiu contra o ônibus.

A Polícia Civil foi procurada para informar a identidade das vítimas, mas declarou que não divulga nomes de vítimas sem autorização das famílias. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi procurada, mas afirmou que não tinha a informação. Já a Eco101 também disse que não divulga nomes sem autorização de familiares.