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Rodovia

Acidente na BR 101 deixa uma pessoa ferida em João Neiva

Vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Camilo, mas não há informações sobre o estado de saúde dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 20:43

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 20:43

O motorista de um caminhão ficou ferido após colidir contra um carro no quilômetro 206 da BR 101, em João Neiva, na região Norte do Espírito Santo, por volta das 17h10 desta sexta-feira (28). A vítima foi socorrida por uma ambulância da Eco101, concessionária que administra a via, e encaminhada para o Hospital São Camilo, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.
Devido ao acidente, o sentido norte, que dá acesso aos municípios de Linhares, Sooretama e São Matheus, está interditado. O tráfego de veículos segue por um desvio pela pista marginal.
> Adolescente morre em acidente de moto no Caparaó
 
 

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