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Acidente

Acidente na BR 101: carro e caminhão colidem em Ibiraçu

O quilômetro 223 da rodovia opera em sistema pare e siga

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 18:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 18:05
Acidente na BR 101, em Ibiraçu. Crédito: Samira Ferreira
Um carro e um caminhão colidiram no quilômetro 223 da BR 101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, por volta das 14h30 desta terça-feira (11). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. Elas foram socorridas por equipes da concessionária e encaminhadas ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está no local acompanhando a ocorrência.
Devido ao acidente, a rodovia operou em sistema pare e siga até às 17h15.
> Motorista fica ferido após capotar com carreta na BR 101 Sul
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