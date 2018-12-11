Acidente na BR 101: carro e caminhão colidem em Ibiraçu

Um carro e um caminhão colidiram no quilômetro 223 da BR 101, em Ibiraçu, Norte do Espírito Santo, por volta das 14h30 desta terça-feira (11). De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, pelo menos duas pessoas ficaram feridas, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. Elas foram socorridas por equipes da concessionária e encaminhadas ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e está no local acompanhando a ocorrência.
Devido ao acidente, a rodovia operou em sistema pare e siga até às 17h15.
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