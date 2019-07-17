Acidente na BR 101: caminhão e carretas colidem em Anchieta

Publicado em 17 de julho de 2019 às 18:47
- Atualizado há 6 anos
Duas carretas e um caminhão colidiram no quilômetro 368 da BR 101, em Anchieta, por volta das 13h20 desta quarta-feira (17). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Devido ao acidente, o trânsito no trecho segue em sistema pare e siga. Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local para orientar os motoristas.
