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Acidente na Audifax Barcelos mata duas pessoas na Serra

Colisão aconteceu próximo ao Terminal de Jacaraípe

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 18:34
Acidente deixa dois mortos na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra. Crédito: Internauta | Gazeta Online
Duas pessoas morreram após o veículo em que estavam - uma moto - colidir contra um caminhão na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, por volta das 13h30 desta quarta-feira (05). As informações iniciais eram de que a moto havia batido em um carro, mas a Guarda Municipal confirmou que o acidente envolveu um caminhão.
A colisão aconteceu próximo ao Terminal de Jacaraípe. De acordo com a Guarda Municipal, o motorista do carro não se feriu e não há informações sobre a dinâmica do acidente. Apesar do ocorrido, o trânsito flui normalmente na região.
O nome das vítimas não foi divulgado.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online

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