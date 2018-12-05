Acidente na Audifax Barcelos mata duas pessoas na Serra

Duas pessoas morreram após o veículo em que estavam - uma moto - colidir contra um caminhão na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, por volta das 13h30 desta quarta-feira (05). As informações iniciais eram de que a moto havia batido em um carro, mas a Guarda Municipal confirmou que o acidente envolveu um caminhão.
A colisão aconteceu próximo ao Terminal de Jacaraípe. De acordo com a Guarda Municipal, o motorista do carro não se feriu e não há informações sobre a dinâmica do acidente. Apesar do ocorrido, o trânsito flui normalmente na região.
O nome das vítimas não foi divulgado.