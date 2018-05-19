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Tombamento

Acidente interdita BR 101 por duas horas em Viana

O motorista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Samu

Publicado em 19 de Maio de 2018 às 11:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2018 às 11:33
Caminhão tomba no Km 310 da BR 101, próximo a ponte do Rio Jucu, em Viana, por volta de 6h deste sábado (19) Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um motorista de caminhão ficou ferido após perder o controle da direção e capotar no quilômetro 310 da BR 101, em Viana, por volta das 6 horas deste sábado (19). Segundo a Eco101, o caminhão seguia no sentido Guarapari. Como o caminhão ficou atravessado na BR, o trecho ficou totalmente interditado por duas horas. Por volta das 8h10, o tráfego foi liberado.
O caminhoneiro foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. O acidente aconteceu próximo a ponte do Rio Jucu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101 estiveram no local.

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