Acidente interdita BR 101 por duas horas em Viana

Caminhão tomba no Km 310 da BR 101, próximo a ponte do Rio Jucu, em Viana, por volta de 6h deste sábado (19)

O caminhoneiro foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. O acidente aconteceu próximo a ponte do Rio Jucu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101 estiveram no local.