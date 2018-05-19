Acidente interdita BR 101 por duas horas em Viana

Um motorista de caminhão ficou ferido após perder o controle da direção e capotar no quilômetro 310 da BR 101, em Viana, por volta das 6 horas deste sábado (19). Segundo a Eco101, o caminhão seguia no sentido Guarapari. Como o caminhão ficou atravessado na BR, o trecho ficou totalmente interditado por duas horas. Por volta das 8h10, o tráfego foi liberado.
O caminhoneiro foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória. O acidente aconteceu próximo a ponte do Rio Jucu. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Eco101 estiveram no local.