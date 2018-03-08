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BR 101

Acidente grave deixa feridos na BR 101, em Guarapari

Segundo testemunha, pelo menos duas pessoas estavam caídas na pista; ambulâncias estão no local

Publicado em 07 de Março de 2018 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 21:28
O acidente aconteceu por volta das 17h20 próximo ao Posto Jaqueira, sentido Rio de Janeiro Crédito: Internauta | Cajau Antonelli
Um acidente envolvendo um caminhão, dois carros e uma moto aconteceu no final da tarde desta quarta-feira (7) por volta das 17h20, na BR 101, próximo ao Posto Jaqueira, em Guarapari
O internauta Cajau Antonelli, que é motorista de carreta e passava pelo local, informou sobre a colisão. "Eu passei pelo local pouco tempo depois do acidente acontecer. Tinham duas pessoas caídas na pista", informou.
VEJA VÍDEO
Ambulâncias da Eco101, concessionária que administra a via, estiveram no local do acidente prestando socorro.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e informou que quatro pessoas se envolveram no acidente. Três foram removidas para o Hospital São Lucas, que fica em Vitória, e uma para a UPA de Guarapari. Apesar do acidente, não houve interdição das vias.

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