Acidente grave deixa feridos na BR 101, em Guarapari

O internauta Cajau Antonelli, que é motorista de carreta e passava pelo local, informou sobre a colisão. "Eu passei pelo local pouco tempo depois do acidente acontecer. Tinham duas pessoas caídas na pista", informou.
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Ambulâncias da Eco101, concessionária que administra a via, estiveram no local do acidente prestando socorro.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e informou que quatro pessoas se envolveram no acidente. Três foram removidas para o Hospital São Lucas, que fica em Vitória, e uma para a UPA de Guarapari. Apesar do acidente, não houve interdição das vias.