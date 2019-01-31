Acidente grave deixa feridos na BR 101, em Campinho da Serra

Acidente na BR 101, em Campinho da Serra, entre três carros e uma moto deixou quatro pessoas feridas, na manhã desta quinta-feira (31)

Um acidente envolvendo três carros e uma moto deixou quatro pessoas feridas no Km 260 da BR 101, em Campinho da Serra, no sentido Linhares, na manhã desta quinta-feira (31). Aesteve no local e informa que as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.

A PRF não soube informar como o acidente aconteceu e também não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local havia sido desviado, mas voltou ao normal. Internautas do Gazeta Online enviaram vídeos do acidente.