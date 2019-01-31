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Serra

Acidente grave deixa feridos na BR 101, em Campinho da Serra

Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves. O tráfego está liberado no local

Publicado em 

31 jan 2019 às 10:40

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 10:40

Acidente na BR 101, em Campinho da Serra, entre três carros e uma moto deixou quatro pessoas feridas, na manhã desta quinta-feira (31) Crédito: Fernando Madeira
Um acidente envolvendo três carros e uma moto deixou quatro pessoas feridas no Km 260 da BR 101, em Campinho da Serra, no sentido Linhares, na manhã desta quinta-feira (31). A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e informa que as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. 
A PRF não soube informar como o acidente aconteceu e também não há informação sobre o estado de saúde dos feridos. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito no local havia sido desviado, mas voltou ao normal. Internautas do Gazeta Online enviaram vídeos do acidente. 
VÍDEOS MOSTRAM O LOCAL DO ACIDENTE

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