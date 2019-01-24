Acidente grave deixa duas pessoas feridas na Serra

Acidente na BR 101, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Gabrielle Manganeli/TV Gazeta

Um acidente grave envolvendo um Fiat Doblò e uma carreta deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (24) no Km 266 da BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, na Serra. O motorista do carro de passeio e a passageira estão sendo atendidos no local da batida neste momento.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima está sendo socorrida em estado grave. A pista está parcialmente interditada.

Ainda assustada com a colisão, a carona contou que voltava do trabalho e o motorista contratado pela empresa a levava. Ela disse que, quando viu, sentiu uma batida muito forte.

Segundo testemunhas, o carro foi atingido por uma carreta que teria furado o sinal. O motorista da carreta não está no local.

O carro de passeio foi atingido em cheio e ficou bastante danificado.