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BR 101

Acidente grave deixa duas pessoas feridas na Serra

Um carro de passeio foi atingido em cheio e ficou bastante danificado

Publicado em 24 de Janeiro de 2019 às 08:51

Publicado em 

24 jan 2019 às 08:51
Acidente na BR 101, em Laranjeiras, na Serra Crédito: Gabrielle Manganeli/TV Gazeta
Um acidente grave envolvendo um Fiat Doblò e uma carreta deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (24) no Km 266 da BR 101, na altura do bairro Laranjeiras, na Serra. O motorista do carro de passeio e a passageira estão sendo atendidos no local da batida neste momento.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma vítima está sendo socorrida em estado grave. A pista está parcialmente interditada. 
Ainda assustada com a colisão, a carona contou que voltava do trabalho e o motorista contratado pela empresa a levava. Ela disse que, quando viu, sentiu uma batida muito forte.
Segundo testemunhas, o carro foi atingido por uma carreta que teria furado o sinal. O motorista da carreta não está no local.
O carro de passeio foi atingido em cheio e ficou bastante danificado.
Com informações de Gabrielle Manganeli, da TV Gazeta

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