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Colisão

Acidente entre van e carro deixa feridos na BR 262, em Viana

Segundo a PRF, o Corpo de Bombeiros está no local e uma faixa no sentido Pedra Azul está interditada

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 13:15
Uma colisão entre uma van e um carro deixou quatro feridos na BR 262, em Viana, sentido Pedra Azul, na manhã desta quarta-feira (25).
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros estão no local prestando atendimento. Uma faixa sentido Domingos Martins está interditada.
O Corpo de Bombeiros informa que a ocorrência está em andamento e que, das quatro vítimas, duas foram socorridas pelo bombeiros e as outras duas foram socorridas pelo Samu. 

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