Acidente entre van e carro deixa feridos na BR 262, em Viana

Uma colisão entre uma van e um carro deixou quatro feridos na BR 262, em Viana, sentido Pedra Azul, na manhã desta quarta-feira (25).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros estão no local prestando atendimento. Uma faixa sentido Domingos Martins está interditada.