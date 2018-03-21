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Batida na Serra

Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos na BR 101

Há pelo menos 14 feridos. A colisão ocorreu no quilômetro 263 da rodovia, no sentido Vitória, na manhã desta quarta-feira. Trânsito está lento e uma pista está interditada

Publicado em 21 de Março de 2018 às 11:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 11:16
Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta deixou pelo menos 14 feridos no quilômetro 263 da BR 101, em Barro Branco, na Serra, por volta de 6h da manhã desta quarta-feira (21). Segundo a Eco101, concessionária responsável pela via, o ônibus bateu na traseira da carreta.
O ônibus, que pertence a uma empresa de transporte e turismo, havia saído de Montanha, na região Norte do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (20). O veículo foi contratado pela prefeitura do município e transportava acompanhantes e pacientes que tinham consultas médicas agendadas em hospitais da Grande Vitória.
Maria Aparecida de Souza era passageira do coletivo e estava levando o pai, de 73 anos, que tem câncer de próstata para fazer um exame. O idoso machucou a boca. Maria contou que não viu o acidente, apenas sentiu o impacto, porque estava conversando com uma moça ao lado.
Outra passageira, que acompanhava o pai para fazer exames, contou que também não viu a hora que o ônibus bateu na carreta. "Quando a gente percebeu, só viu as pessoas machucadas". Ela machucou o joelha, mas disse que vai levar o pai ao hospital antes examinar o ferimento.
Equipes de socorro da Eco 101 e do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foram ao local para atender os feridos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada. 
De acordo com a Eco 101, uma das faixas, no sentido Vitória, ficou interditada. O trânsito foi liberado por volta de 9h30. A concessionária informou que ainda não há confirmação sobre o número exato de feridos.
NOTA DA PREFEITURA
Em nota, a Prefeitura Municipal de Montanha informou que não houve feridos com gravidade. Alguns passageiros tiveram leves escoriações e foram atendidos pelo SAMU. Eles foram levados para fazer exames de raio x e suturas no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra.
A prefeitura ainda ressalta que outro ônibus foi enviado para buscar os passageiros e reforça a importância do uso de cinto de segurança.
Com informações de TV Gazeta

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