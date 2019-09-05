Santa Maria de Jetibá

Acidente entre ônibus e carreta deixa feridos em rodovia do ES

Um ônibus que seguia de Vitória para Itaguaçu bateu de frente com uma carreta, que fez um "L" na rodovia ES 264

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 15:52 - Atualizado há 6 anos

Ônibus atingido por carreta em acidente em Santa Maria de Jetibá Crédito: Foto do internauta

Um acidente envolvendo um ônibus de viagem e uma carreta deixou pessoas feridas na ES 264, na zona rural de Santa Maria de Jetibá, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta de 8h30 da manhã desta quinta-feira (5).

De acordo com informações da Viação Pretti, um ônibus da empresa seguia pela rodovia, levando passageiros de Vitória para Itaguaçu, quando foi atingido pela carreta, que vinha no sentido contrário.

A Polícia Militar informou que o motorista da carreta teria perdido o controle da direção do veículo e a parte da carroceria formou um "L" na pista, fazendo com que a carreta batesse de frente com o ônibus.

CORPO DE BOMBEIROS

Demandado pela reportagem do Gazeta Online, o Corpo de Bombeiros Militar informa que foi acionado na manhã desta quinta-feira (05) por volta das 8 horas para atendimento à vítima de acidente de trânsito, entre um caminhão e um ônibus, na Rodovia ES 264, zona rural de Santa Maria de Jetibá.

"Todas as vítimas foram socorridas para o Hospital Concórdia em Santa Maria de Jetibá, sendo três vítimas, com ferimentos leves, encaminhadas pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e as demais vítimas pelo Samu e as ambulâncias dos hospitais de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá", finaliza a nota.





