Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois feridos em Vila Velha

De acordo com a, não havia passageiros no momento do acidente. O motorista do ônibus e o cobrador ficaram feridos e foram socorridos. Não há informações do estado de saúde das vítimas.

Em nota, o GVBus informou que, de acordo com a empresa responsável pelo ônibus, era a última viagem do veículo. "Por isso, não havia passageiros. O motorista tinha acabado de sair do Terminal do Inês e estava recolhendo o mesmo para a garagem. Quando foi atravessar, foi atingido pelo caminhão. De acordo com o condutor do coletivo, o sinal estava aberto para ele. Motorista e cobrador tiveram ferimentos leves", finalizou.