Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois feridos em Vila Velha
Colisão

Acidente entre ônibus e caminhão deixa dois feridos em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, não havia passageiros no momento do acidente

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 23:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 23:41
Acidente envolveu um caminhão e um ônibus Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um acidente envolvendo um caminhão e um ônibus do sistema Transcol deixou dois feridos na noite desta quinta-feira (13), na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha.
> Carro cai e fica preso em cratera na Avenida Leitão da Silva
De acordo com a Guarda Municipal, não havia passageiros no momento do acidente. O motorista do ônibus e o cobrador ficaram feridos e foram socorridos. Não há informações do estado de saúde das vítimas.
O trânsito na região já foi liberado. 
> Motorista fica ferido após carreta tombar na BR 259 em Colatina
Em nota, o GVBus informou que, de acordo com a empresa responsável pelo ônibus, era a última viagem do veículo. "Por isso, não havia passageiros. O motorista tinha acabado de sair do Terminal do Inês e estava recolhendo o mesmo para a garagem. Quando foi atravessar, foi atingido pelo caminhão. De acordo com o condutor do coletivo, o sinal estava aberto para ele. Motorista e cobrador tiveram ferimentos leves", finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios
Imagem de destaque
Saúde do fígado: musculação pode reduzir riscos de doenças hepáticas 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados