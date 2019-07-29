Home
>
Grande Vitória
>
Acidente entre lancha e jet ski deixa um homem ferido em Guarapari

Acidente entre lancha e jet ski deixa um homem ferido em Guarapari

A Marinha informou que as causas e responsabilidades do ocorrido serão apuradas em Inquérito Administrativo

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de julho de 2019 às 18:38

 - Atualizado há 6 anos

Acidente entre lancha e jet ski deixa um homem ferido em Guarapari Crédito: Internauta

Milton Nunes Rosa, eletricista de 54 anos e tripulante de uma lancha chamada "Olívia Boat", ficou ferido após colisão com um jet ski desgovernado, na Praia do Morro, em Guarapari, às 10h30 deste domingo (28). A vítima teve ferimentos leves no braço, nádegas, coxa e na região ocular, que acabou sendo a mais prejudicada.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), no bairro Porto de Santana; não há registros de feridos

Caminhão derruba postes e interdita rua em Cariacica

> Duas turistas morrem em acidente de barco em Maragogi, no Alagoas

De acordo com informações da Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, a Capitania dos Portos do Espírito Santos (CPES) tomou conhecimento da ocorrência e enviou uma equipe de Busca e Salvamento até o local. Em nota, a Marinha informou que as causas e responsabilidades do ocorrido serão apuradas em Inquérito Administrativo.

Segundo Milton, ele estava em passeio de lancha com a esposa e outras pessoas quando resolveu parar e lançar a âncora ao mar. "Fui sair da lancha e não vi mais nada. Depois me explicaram que o jet ski veio desgovernado em alta velocidade, bateu na traseira do barco, atingiu meu braço, inicialmente, e voou cinco metros. Meu olho foi o que ficou mais feio. Cheguei a ficar desacordado e o cunhado do dono da moto aquática me levou à areia e chamou o Samu", relatou. 

A vítima disse ainda que o dono do jet ski foi tentar ligar o veículo e o sistema de ignição não respondeu. Apenas algum tempo depois a moto, sozinha, teria saído desgovernada, vindo a parar na areia, em direção ao Marlin da praia. "A gente estava no morro da pescaria, região recreativa. Por sorte o jet não atingiu outras pessoas. Infelizmente acidentes assim acontecem, isso não me deixou com medo. Mas aquela área deveria ser demarcada, para não colocar crianças em risco, por exemplo", finalizou o eletricista.

> Os erros mais comuns de motociclistas que acabam em acidentes

Acidente envolvendo jet ski e lancha deixa um ferido em Guarapari Crédito: Internauta

Em nota, a Capitania dos Portos se manifestou sobre possível demarcação indicativa de risco, informando que atua na fiscalização da segurança da navegação e na proteção da vida humana no mar, orientando e fazendo cumprir as Normas da Autoridade Marítima. Confira na íntegra:

"A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que a Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) apoia os municípios no estabelecimento dos seus “Planos de Gerenciamento Costeiro”, que têm como propósito, administrar e gerenciar o convívio entre banhistas e embarcações na orla dos municípios, bem como, implementar e manter a sinalização de advertência para disciplinar esse convívio e evitar acidentes. O uso de sinalização e boias nas praias também pode ser contemplado no referido plano que tem uma etapa de apreciação pela Capitania".

> Marinha proíbe uso de celular em suas instalações

VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente litoral

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais