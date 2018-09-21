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Serra

Acidente entre duas carretas deixa trânsito interditado na BR 101

Segundo a PRF, não houve vítimas e não há previsão de liberação ainda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2018 às 09:58

Publicado em 21 de Setembro de 2018 às 09:58

Um acidente entre duas carretas deixou o trânsito totalmente interditado na pista central da BR 101, na Serra, desde a madrugada desta sexta-feira (21). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 01h30 e não teve vítima. O trânsito ainda segue retido em uma faixa no sentido Laranjeiras. 
Ainda de acordo com a PRF, o trânsito fluiu por mais de quatro horas apenas pelas vias laterais da rodovia, onde o trânsito seguiu lento desde o final da madrugada. As carretas já foram retiradas, mas como houve derramamento de óleo na pista, a pista precisou se retida para limpeza da via. 
Quem está passando pela pista lateral ainda não consegue entrar nas faixas principais, por causa do serviço feito na via. Com o impacto da colisão, um semáforo acabou sendo derrubado e outro foi quebrado. 
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