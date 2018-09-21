Acidente entre duas carretas deixa trânsito interditado na BR 101

Um acidente entre duas carretas deixou o trânsito totalmente interditado na pista central da BR 101, na Serra, desde a madrugada desta sexta-feira (21). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta de 01h30 e não teve vítima. O trânsito ainda segue retido em uma faixa no sentido Laranjeiras.

Ainda de acordo com a PRF, o trânsito fluiu por mais de quatro horas apenas pelas vias laterais da rodovia, onde o trânsito seguiu lento desde o final da madrugada. As carretas já foram retiradas, mas como houve derramamento de óleo na pista, a pista precisou se retida para limpeza da via.