Acidente entre dois carros deixa trânsito lento na Dante Michelini

A Guarda Municipal está no local

José Carlos Schaeffer

Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2019 às 04:30

 - Atualizado há 6 anos

Acidente envolvendo dois carros na Ponte de Camburi em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

Um acidente envolvendo dois carros deixa o trânsito complicado na Avenida Dante Michelini, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (26).

Por volta das 6h50, um Volkswagen Polo que seguia na faixa do meio rodou na pista e atingiu um Toyota Etios que estava na faixa da direita, na entrada da ponte de Camburi, no sentido Praia do Canto. A pista estava molhada no momento da colisão. Ninguém se feriu.

A Guarda Municipal está no local e ocupa uma faixa para o atendimento da ocorrência pela Polícia Militar. Um guincho é aguardado para fazer a remoção dos veículos.

Com isso, o trânsito está lento para quem vem pela avenida Dante Michelini no sentido Praia do Canto.

Acidente envolvendo dois carros na Ponte de Camburi em Vitória Crédito: José Carlos Schaeffer

