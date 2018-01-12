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Conceição da Barra

Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na BR 101

Um grave acidente, na noite de ontem (11), deixou um morto e quatro feridos no quilômetro 33, da BR 101, em Conceição da Barra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 14:10

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 14:10

Um grave acidente, na noite desta quinta-feira (11), deixou um morto e quatro feridos no quilômetro 33, da BR 101, em Conceição da Barra. A colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão Mercedes Benz. O motorista do veículo morreu no local.
Outras quatro pessoas, que também estavam no veículo, sofreram ferimentos e foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, ambulâncias da própria rodovia prestaram os primeiros socorros as vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender a ocorrência.
 

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