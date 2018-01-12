Acidente entre carro e caminhão mata uma pessoa na BR 101

Um grave acidente, na noite desta quinta-feira (11), deixou um morto e quatro feridos no quilômetro 33, da BR 101, em Conceição da Barra. A colisão envolveu um veículo de passeio e um caminhão Mercedes Benz. O motorista do veículo morreu no local.

Outras quatro pessoas, que também estavam no veículo, sofreram ferimentos e foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. De acordo com a Eco101, concessionária que administra a via, ambulâncias da própria rodovia prestaram os primeiros socorros as vítimas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para atender a ocorrência.