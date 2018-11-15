Acidente entre carreta e ônibus deixa feridos na BR 101, em Viana

Um acidente entre uma carreta e um ônibus deixou quatro feridos na BR 101, no trevo do bairro Universal, em Viana, na madrugada desta quinta-feira (15).segundo testemunhas, a carreta, que seguia sentido Domingos Martins, atingiu o ônibus, que cruzava a pista, próximo à fábrica da Dumilho, para retornar em direção a Cariacica. O acidente aconteceu por volta das 3h30 da madrugada. Após a colisão, os dois veículos pegaram fogo.

No ônibus estavam cinco pessoas, incluindo o motorista. De acordo com o diretor do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Zedequias Inácio da Silva, o ônibus Transcol faz esse trajeto todos os dias, buscando rodoviários que moram na região de Viana para levar às empresas de ônibus.

"Segundo os passageiros, o ônibus estava fazendo retorno no bairro Universal, no semáforo e a carreta avançou sinal e bateu na lateral, na direção do motorista. O motorista foi arremessado para fora do ônibus. Ele quebrou o braço, teve alguns cortes, ferimentos na cabeça e barriga, mas está estável. Três dos passageiros tiveram escoriações, cortes pequenos. Um deles nada sofreu", contou.

O motorista da carreta escapou ileso da colisão. Ele permaneceu no local do acidente prestando esclarecimentos à Polícia Rodoviária Federal (PRF). Após a batida, o ônibus e a carreta pegaram fogo e as chamas alastraram-se rapidamente. Para Zedequias, o acidente poderia ser ainda mais grave se não fosse dia de feriado.

"A sorte é que é feriado, porque se fosse dia comum o ônibus estaria cheio. Normalmente, há rodoviários que fazem a viagem até em pé. Como a demanda é menor, havia poucas pessoas. Quando o ônibus pegou fogo, só deu tempo do pessoal sair correndo. Quando o último saiu, o ônibus já estava tomado pelas chamas. Se alguém fica preso nas ferragens não daria tempo de tirar.O fogo foi muito rápido. Poderia ter sido uma tragédia muito maior", contou.

O Samu foi acionado e motorista e passageiros foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória. os passageiros passaram por atendimento médico e receberam alta. Já o motorista, permanece no hospital em observação. O Corpo de Bombeiros também foi ao local, mas o fogo já havia destruído os veículos.

"Ele está lúcido, mas ainda precisa passar por alguns procedimentos médicos e ficar em observação. O ônibus deu perda total", disse.

No momento do acidente, a pista principal foi interditada e o tráfego seguiu pelas vias marginais. Por volta das 9 horas o sentido sul foi totalmente liberado e no sentido Norte o fluxo de veículos segue por desvio na pista.