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Viana sede

Acidente entre caminhão e carros deixa pista interditada na BR 262

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), ninguém ficou ferido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 14:44

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 14:44

O acidente aconteceu na BR 262, quilômetro 19, por volta das 11h30 desta quinta-feira (15) Crédito: Ouvinte | Guilherme Bendineli/WA
Um acidente entre dois carros e um caminhão por volta das 11h30 desta quinta-feira (15) na BR 262, na entrada de Viana Sede,  deixa a pista totalmente interditada nos dois sentidos da rodovia. A colisão foi no quilômetro 19.
> Acidente entre carreta e ônibus deixa feridos na BR 101, em Viana
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), ninguém ficou ferido. O trânsito está intenso e congestionado no local.
Por volta das 12h20, a pista foi liberada.

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