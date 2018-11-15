Acidente entre caminhão e carros deixa pista interditada na BR 262

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), ninguém ficou ferido. O trânsito está intenso e congestionado no local.
Por volta das 12h20, a pista foi liberada.
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