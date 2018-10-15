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BR 482

Acidente em Guaçuí: três alunos da Apae permanecem internados na UTI

O acidente aconteceu na última quinta-feira (11), deixou nove pessoas feridas e dois alunos morreram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 14:38

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 14:38

Pneu de Kombi estourou; veículo rodou na pista e colidiu contra uma árvore Crédito: Beatriz Caliman
Três alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Guaçuí permanecem internados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), na Santa Casa de Guaçuí, depois de ficarem gravemente feridos em um acidente com a Kombi em que estavam. A batida aconteceu na última quinta-feira (11), ao quando o grupo voltava de uma comemoração de Dia das Crianças.
Dois alunos morreram logo após o acidente: Adão Nunes Evangelista, 46 anos, e Juliana da Silva, 13 anos. Nove pessoas ficaram feridas e também foram levadas ao hospital, mas tiveram alta no mesmo dia. 
Segundo o presidente da Apae de Guaçuí, Marcos Jahuar, a equipe da associação tem prestado assistência às famílias.
O ACIDENTE
Crédito: Internauta | Gazeta Online
Onze pessoas, entre funcionários e estudantes, estavam no veículo da associação, uma Kombi, retornando de um passeio em um sítio, que fica a 2 quilômetros da sede de Guaçuí. O motorista contou à polícia que o pneu estourou, perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu contra uma árvore, do outro lado da pista.
> Caminhão pega fogo na BR 482 em Alegre
As causas do acidente estão sendo investigadas pela delegacia de Guaçuí. A prefeitura da cidade decretou luto oficial de três dias. Todos os eventos que estavam marcados em Guaçuí para comemorar o 12 de outubro foram adiados para o próximo final de semana.
Em nota, a Apae de Guaçuí lamentou o caso. Toda a equipe APAE, representada pelo nosso presidente Marcos Luiz Jauhar, sente com muita tristeza e pesar esse momento. Agradecemos todo o apoio e pedimos orações para aqueles que ficam, dissera em nota, por meio das redes sociais da associação.
> Carro fica pendurado em ponte na BR 101

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