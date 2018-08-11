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Harpia 5

Acidente em Domingos Martins: certidões de helicóptero estão em dia

A aeronave bateu na tarde desta sexta-feira enquanto pousava em um campo de futebol, em Domingos Martins
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 22:51

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 22:51

Essa é a aeronave Harpia 05, que sofreu acidente durante pouso em Domingos Martins Crédito: Divulgação | PMES
O helicóptero Harpia 05, da Polícia Militar do Espírito Santo, estava com todas as documentações em dia e em perfeitas condições de uso, de acordo com as informações cadastradas no Registro Aeronáutico Brasileiro, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A aeronave bateu na tarde desta sexta-feira (10) enquanto pousava em um campo de futebol, em Domingos Martins, na região Serrana do Estado.
> Helicóptero com Paulo Hartung sofre acidente no ES
 
A certidão de aeronavegabilidade do Harpia 05 só vence em 15 de dezembro de 2020. E a última inspeção anual de manutenção é válida até 15 de novembro deste ano. De acordo com a Anac, a "situação de aeronavegabilidade" do helicóptero da PM era "normal".
> Hartung sobre acidente: 'Foi um susto danado'
O Harpia 05 é um AS 350 B2, fabricado pelo Helibras, uma empresa de helicópteros brasileira. Tem capacidade para levar cinco passageiros e decola com peso máximo de 2.250 quilos. Com Hartung, a primeira-dama do Estado, Cristina Gomes, também estava a bordo, segundo informações de militares.
> Vídeo mostra primeiros momentos após acidente
O helicóptero pertence à Casa Militar do Estado desde fevereiro de 2009.

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