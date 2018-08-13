Acidente em cruzamento deixa feridos em Jardim Camburi

Um acidente entre dois carros - um Chevrolet Tracker preto e um Gol prata - aconteceu por volta das 15 horas desta segunda-feira (13) no cruzamento das ruas Ruy Pinto Bandeira com a José Celso Cláudio, em Jardim Camburi, Vitória.
No momento da colisão, apenas os motoristas estavam nos veículos. Eles não tiveram ferimentos graves. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas e socorreu o condutor do Gol.
O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) também foi acionado para prestar socorro à condutora do outro veículo. Ela teve uma lesão no pé.
Apesar do acidente, a Guarda Municipal de Vitória informou que o trânsito não ficou comprometido no local.
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