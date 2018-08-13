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Jardim Camburi

Acidente em cruzamento deixa feridos em Jardim Camburi

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados para prestar socorro às vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 18:43

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 18:43

O acidente aconteceu por volta das 15 horas em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Glacieri Carrareto
Um acidente entre dois carros - um Chevrolet Tracker preto e um Gol prata - aconteceu por volta das 15 horas desta segunda-feira (13) no cruzamento das ruas Ruy Pinto Bandeira com a José Celso Cláudio, em Jardim Camburi, Vitória.
No momento da colisão, apenas os motoristas estavam nos veículos. Eles não tiveram ferimentos graves. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas e socorreu o condutor do Gol.
O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) também foi acionado para prestar socorro à condutora do outro veículo. Ela teve uma lesão no pé.
Apesar do acidente, a Guarda Municipal de Vitória informou que o trânsito não ficou comprometido no local.
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