Acidente em cruzamento deixa feridos em Jardim Camburi

Um acidente entre dois carros - um Chevrolet Tracker preto e um Gol prata - aconteceu por volta das 15 horas desta segunda-feira (13) no cruzamento das ruas Ruy Pinto Bandeira com a José Celso Cláudio, em

No momento da colisão, apenas os motoristas estavam nos veículos. Eles não tiveram ferimentos graves. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros prestou atendimento às vítimas e socorreu o condutor do Gol.