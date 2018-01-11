Acidente deixa um ferido na Praia da Costa, em Vila Velha

Um acidente entre um carro Nissan e uma moto Twister deixou um ferido na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (11). O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Ceará com a Avenida Hugo Musso. O motociclista foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Vila Velha.
A Guarda Municipal de Vila Velha foi ao local e direcionou os veículos para o canto da pista. O trânsito flui normalmente na região. A ocorrência ainda está em andamento, aguardando a chegada do Batalhão de Trânsito (BPTran).