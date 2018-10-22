Acidente deixa três pessoas feridas na Rodovia do Sol

Um acidente deixou três pessoas feriadas no final da tarde deste domingo (21), na Rodovia do Sol, próximo ao Trevo de Setiba, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, um veículo capotou na rodovia.
Com o impacto, três pessoas ficaram feridas. Um homem, de 33 anos, condutor do veículo, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Além dele, uma mulher, de 38 anos, foi encaminhada para a UPA de Guarapari e uma criança, de 6 anos, foi levada para o pronto socorro do Hospital Infantil de Vitória.
O socorro às vítimas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, Samu e Rodosol.