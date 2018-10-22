Acidente deixa três pessoas feridas na Rodovia do Sol

Com o impacto, três pessoas ficaram feridas. Um homem, de 33 anos, condutor do veículo, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Além dele, uma mulher, de 38 anos, foi encaminhada para a UPA de Guarapari e uma criança, de 6 anos, foi levada para o pronto socorro do Hospital Infantil de Vitória.