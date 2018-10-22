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Acidente

Acidente deixa três pessoas feridas na Rodovia do Sol

Vítimas que seguiam no veículo de passeio foram socorridas para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2018 às 02:15

Publicado em 22 de Outubro de 2018 às 02:15

Um acidente deixou três pessoas feriadas no final da tarde deste domingo (21), na Rodovia do Sol, próximo ao Trevo de Setiba, em Guarapari. De acordo com a Polícia Militar, um veículo capotou na rodovia.
Com o impacto, três pessoas ficaram feridas. Um homem, de 33 anos, condutor do veículo, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha. Além dele, uma mulher, de 38 anos, foi encaminhada para a UPA de Guarapari e uma criança, de 6 anos, foi levada para o pronto socorro do Hospital Infantil de Vitória.
O socorro às vítimas foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, Samu e Rodosol.

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