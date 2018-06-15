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Colisão

Acidente deixa trânsito interditado no Contorno, em Cariacica

A colisão aconteceu no quilômetro 293 e deixou o trânsito lento

Publicado em 15 de Junho de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jun 2018 às 13:09
Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta causou interdição de pista na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (15). A colisão aconteceu no quilômetro 293 e deixou o trânsito lento.
De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, ninguém ficou ferido. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atendimento da ocorrência.
A faixa 2, no sentido Norte, ficou interditada e o tráfego precisou ser desviado para a faixa 1.
OUTRO ACIDENTE
A colisão traseira deixou o trânsito lento na altura do km 269, da BR 101, na Serra Crédito: Patrick Bruno
Segundo a Eco 101, uma colisão traseira envolvendo dois veículos de passeio foi registrada na BR 101, na manhã desta sexta. O acidente ocorreu no quilômetro 269, na Serra. Ninguém ficou ferido. Apesar da pista não ter sido interditada, o tráfego ficou lento no local.
 

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