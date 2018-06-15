Acidente deixa trânsito interditado no Contorno, em Cariacica

Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta causou interdição de pista na Rodovia do Contorno, em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (15). A colisão aconteceu no quilômetro 293 e deixou o trânsito lento.

De acordo com a Eco101, concessionária responsável pela via, ninguém ficou ferido. Equipes da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atendimento da ocorrência.

A faixa 2, no sentido Norte, ficou interditada e o tráfego precisou ser desviado para a faixa 1.

OUTRO ACIDENTE

A colisão traseira deixou o trânsito lento na altura do km 269, da BR 101, na Serra Crédito: Patrick Bruno

Segundo a Eco 101, uma colisão traseira envolvendo dois veículos de passeio foi registrada na BR 101, na manhã desta sexta. O acidente ocorreu no quilômetro 269, na Serra. Ninguém ficou ferido. Apesar da pista não ter sido interditada, o tráfego ficou lento no local.