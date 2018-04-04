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Colisão

Acidente deixa motociclista ferido na Ponte de Camburi

No momento do acidente, o trânsito ficou lento na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Jardim Camburi

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 14:49
Uma motocicleta colidiu com um veículo de passeio em cima da Ponte de Camburi, que liga Praia do Canto a Praia de Camburi, em Vitória, por volta de 10h50 da manhã desta quarta-feira (04).
Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista ficou ferido e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). Ainda de acordo com a PM, ele foi encaminhado para um hospital de Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.
No momento do acidente, o trânsito ficou lento na Avenida Saturnino de Brito, no sentido Jardim Camburi.
 

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