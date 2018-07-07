Acidente deixa mortos em rodovia em Cariacica neste sábado

O acidente aconteceu na Rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã deste sábado (7) Crédito: Vitor Jubini - GZ

Um acidente ocorrido na manha deste sábado (7), por volta das 5h30, na Rodovia José Sette, em Cariacica, envolveu um carro e um ônibus e deixou quatro mortos. Uma das vítimas teria sido lançada para fora do veículo com a colisão.

O veículo, um Kadett, foi parar debaixo do ônibus e ficou partido ao meio. De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, apenas o motorista e o cobrador estavam no coletivo, da linha 795, e não se feriram. O ônibus havia acabado de sair do Terminal de Itacibá.

A rodovia está interditada nos dois sentidos, próximo à ponte sobre o Rio Bubu. Os bombeiros estiveram no local retirando as vítimas do veículo. As primeiras informações são de que o motorista do Kadet perdeu o controle do veículo, invadindo a pista na contramão e colidindo lateralmente com o ônibus.

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