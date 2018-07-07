Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tristeza

Acidente deixa mortos em rodovia em Cariacica neste sábado

Carro foi parar debaixo de ônibus

Publicado em 07 de Julho de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2018 às 11:47
O acidente aconteceu na Rodovia José Sette, em Cariacica, na manhã deste sábado (7) Crédito: Vitor Jubini - GZ
Um acidente ocorrido na manha deste sábado (7), por volta das 5h30, na Rodovia José Sette, em Cariacica, envolveu um carro e um ônibus e deixou quatro mortos. Uma das vítimas teria sido lançada para fora do veículo com a colisão. 
O veículo, um Kadett, foi parar debaixo do ônibus e ficou partido ao meio. De acordo com policiais que atenderam a ocorrência, apenas o motorista e o cobrador estavam no coletivo, da linha 795, e não se feriram. O ônibus havia acabado de sair do Terminal de Itacibá.
A rodovia está interditada nos dois sentidos, próximo à ponte sobre o Rio Bubu. Os bombeiros estiveram no local retirando as vítimas do veículo. As primeiras informações são de que o motorista do Kadet perdeu o controle do veículo, invadindo a pista na contramão e colidindo lateralmente com o ônibus. 
Acidente deixa mortos em rodovia em Cariacica neste sábado
 
Veja as fotos da equipe do Gazeta Online, que está no local do acidente:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados