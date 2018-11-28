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Noroeste do ES

Acidente deixa idosa gravemente ferida em Baixo Guandu

Uma idosa, de aproximadamente 70 anos, seguia de bicicleta, quando, ao atravessar a via, foi atingida por uma motocicleta; o estado de saúde dela é grave, segundo a PRF

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 22:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 22:52
Acidente envolveu uma bicicleta e uma motocicleta Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou dois feridos na tarde desta terça-feira (27), na BR 259, em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado.
> Jovem é preso ao tentar extorquir vítima de acidente em Alegre
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma idosa, de aproximadamente de 70 anos de idade, estava na bicicleta, quando, ao atravessar a pista, foi atingida pelo condutor da moto. A PRF não soube informar se a vítima atravessou em uma localidade imprópria.
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Ela foi socorrida, em estado grave, por uma ambulância da região e encaminhada para um hospital em Baixo Guandu. O motorista da moto também foi socorrido e levado ao hospital. O estado de saúde do condutor não foi revelado. 
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acidente deixou dois feridos Crédito: Internauta | Gazeta Online
 

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