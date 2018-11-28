Acidente deixa idosa gravemente ferida em Baixo Guandu

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou dois feridos na tarde desta terça-feira (27), na BR 259, em Baixo Guandu, região Noroeste do Estado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma idosa, de aproximadamente de 70 anos de idade, estava na bicicleta, quando, ao atravessar a pista, foi atingida pelo condutor da moto. A PRF não soube informar se a vítima atravessou em uma localidade imprópria.
Ela foi socorrida, em estado grave, por uma ambulância da região e encaminhada para um hospital em Baixo Guandu. O motorista da moto também foi socorrido e levado ao hospital. O estado de saúde do condutor não foi revelado.