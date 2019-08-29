Acidente deixa dois feridos na Rodovia do Sol em Vila Velha

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um ciclista morto e um motociclista gravemente ferido na Rodovia do Sol, em Vila Velha.
O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (29), próximo à Ponte do Rio Jucu.
Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 16:05
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