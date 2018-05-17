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Em Guarapari

Acidente com vítima interdita trânsito na BR 101

O acidente aconteceu no sentido Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 15:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 15:44
Trecho da BR 101. Foto ilustrativa Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
Um acidente envolvendo três veículos - um carro do modelo Astra e duas carretas -, deixou pelo menos um ferido e interditou o trânsito no quilômetro 343 da BR 101, em Guarapari, no início da tarde desta quinta-feira (17). O acidente aconteceu no sentido Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Equipes da PRF e da Eco 101, concessionária que administra a via, estiveram no local. Uma vítima foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro.
Às 13h50, a pista ainda permanecia interditada nos dois sentidos, com registro de lentidão. Equipes da Eco101 composta por viatura de inspeção, guincho e ambulância foram acionadas também para prestar ajuda e atendimento. O Corpo de Bombeiros Militar também foi chamado para apoio.
Por volta das 14h20, a Eco101 informou que a pista foi totalmente liberada nos dois sentidos.
 

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