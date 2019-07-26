Acidente com van escolar deixa crianças feridas na Serra

Van capotou em Jardim Tropical, na Serra Crédito: Carlos Alberto Silva

Jardim Tropical, na Serra. O fato ocorreu aconteceu na Rua Santa Luzia, descendo para o bairro José de Anchieta II. De acordo com o repórter da TV Gazeta Tiago Félix, no momento do acidente nove crianças estavam na van. Das nove, três tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Infantil de Vitória. Um acidente envolvendo uma van escolar deixou três crianças feridas na noite desta quinta-feira (25) no bairro, na. O fato ocorreu aconteceu na Rua Santa Luzia, descendo para o bairro José de Anchieta II. De acordo com o repórter da TV Gazeta Tiago Félix, no momento do acidente nove crianças estavam na van. Das nove, três tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas aode

O acidente aconteceu por volta das 17h50. A motorista que dirigia o veículo, de 42 anos, realizou um teste de bafômetro — que deu negativo. A van será removida da rua. A reportagem do Gazeta Online, que também esteve no local, apurou que a motorista estava subindo a ladeira da Rua Santa Luzia e, quando chegou no topo, um motoqueiro passou e "cortou" a van. A motorista contou que foi obrigada a frear bruscamente. Ela puxou o freio de mão, que falhou. Neste momento, o veículo começou a descer a ladeira de ré. No veículo, além dela e das nove crianças, estava também a filha da motorista, uma auxiliar de 25 anos.

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De acordo com Rosicléia Ludovico Rosa, que era quem dirigia a van, ela ficou com medo do veículo cair de uma ribanceira que existe na rua. "Logo que a van começou a descer, puxei o freio de mão que não funcionou. Então, para não cair na ribanceira, joguei a van pro lado esquerdo da pista, onde tem um barranco de terra. Batemos nele e o veículo capotou", explicou a motorista.

As crianças foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com escoriações leves. De acordo com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, as vítimas eram duas meninas de nove e oito anos, e um menino de oito. Apenas uma das meninas teve um corte no joelho. A polícia disse que a van é legalizada e a motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação em dia.

Em choque, Rosicléia contou que o acidente aconteceu de forma muito rápida e assustadora. "Quando eu vi o motoqueiro já entrou na minha frente e eu pisei no freio. Depois disso foi tudo muito rápido. Quando me dei conta a van já estava descendo a ladeira e capotamos. As crianças começaram a chorar apavoradas. Só queria sair do veículo e me certificar que estavam todas bem", relata.

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