Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Vitória

Segundo testemunhas, o carro estaria em alta velocidade quando colidiu contra a van escolar que, posteriormente, atingiu o muro de uma residência. Inicialmente, a PM havia informado que cerca de dez crianças eram transportadas no momento do acidente. Por volta das 16 horas, a polícia atualizou o número de vítimas e informou que no veículo estavam sete crianças, que foram socorridas por moradores da região.