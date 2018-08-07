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Acidente

Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Vitória

De acordo com testemunhas, o carro estaria em alta velocidade quando colidiu contra a van

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 18:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 18:24
Um acidente envolvendo um carro e uma van escolar deixou três crianças feridas por volta de 12h desta terça-feira (7), no bairro Grande Vitória, na Capital. No momento da colisão, haviam sete alunos no veículo. 
Situação da porta da van escolar após a colisão Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, duas crianças foram encaminhadas para o Hospital Infantil de Vila Velha e a outra para um hospital particular da região. O estado de saúde das vítimas é estável.
Segundo testemunhas, o carro estaria em alta velocidade quando colidiu contra a van escolar que, posteriormente, atingiu o muro de uma residência. Inicialmente, a PM havia informado que cerca de dez crianças eram transportadas no momento do acidente. Por volta das 16 horas, a polícia atualizou o número de vítimas e informou que no veículo estavam sete crianças, que foram socorridas por moradores da região. 
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o motorista da van escolar e a moradora que teve o muro da casa atingido, mas eles disseram estar muito abalados e não quiseram gravar entrevista.
Acidente no bairro Grande Vitória, na Capital Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta
Os motoristas foram submetidos a testes de bafômetro, que deu negativo para ambos.
O condutor da van estava com o veículo irregular, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). Em nota, o órgão orientou que qualquer pessoa pode conferir a regularidade do Transporte Escolar por meio do site. As denúncias também podem ser feitas junto à Coordenação de Transporte Escolar por meio dos telefones (27) 3137-2652 e (27) 9 9961-0502 ou diretamente com a Polícia Militar, através do 190.
> Jovem morre em acidente em rodovia de Governador Lindenberg

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