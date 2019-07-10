Colisão

Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Cariacica

Segundo informações da Polícia Militar, veículo teria perdido o freio ao descer uma ladeira e colidiu contra um poste

Van escolar colide contra poste no bairro São Francisco, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

Crianças ficaram feridas após um acidente com a van escolar em que estavam, no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria perdido o freio após descer uma ladeira e colidiu contra um poste. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).



As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

