Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Cariacica

Segundo informações da Polícia Militar, veículo teria perdido o freio ao descer uma ladeira e colidiu contra um poste

Gazeta Online

Publicado em 10 de julho de 2019 às 17:47

 - Atualizado há 6 anos

Van escolar colide contra poste no bairro São Francisco, em Cariacica Crédito: Internauta | Gazeta Online

Crianças ficaram feridas após um acidente com a van escolar em que estavam, no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria perdido o freio após descer uma ladeira e colidiu contra um poste. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

> Bebê ferida em colisão com morte de motorista recebe alta em Vila Velha

