Acidente com van escolar deixa crianças feridas em Cariacica

Publicado em 10 de julho de 2019 às 17:47
- Atualizado há 6 anos
Crianças ficaram feridas após um acidente com a van escolar em que estavam, no bairro São Francisco, em Cariacica. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria perdido o freio após descer uma ladeira e colidiu contra um poste. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (10).
As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas para hospitais da região. Não há informações sobre o estado de saúde delas.
VEJA VÍDEO
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o