Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Acidente com três veículos deixa feridos na BR 101 em Viana

Com o impacto da batida, uma van ainda atingiu um ponto de ônibus que está localizado às margens da rodovia. Nenhum passageiro estava no local no momento da colisão

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 13:17
Acidente na BR 101, em Viana Crédito: Ari Melo | TV Gazeta
Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão envolvendo dois carros e uma van no quilômetro 309 da BR 101, em Viana. O acidente aconteceu por volta das 14h35 desta quinta-feira (08), próximo ao trevo de Jucu.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por equipes da Eco101, concessionária que administra a via, e encaminhadas para o Pronto Atendimento (PA) de Guarapari. Uma delas dirigia um dos carros envolvidos na batida e a outra era passageira.
> Acidente entre carro e moto deixa criança ferida na Serra
Com o impacto da batida, a van ainda atingiu um ponto de ônibus que está localizado às margens da rodovia. Nenhum passageiro estava no local no momento do acidente.
Apesar do ocorrido, o trânsito flui normalmente pela região.
Com informações de Ari Melo.
> Acidente deixa motorista ferido na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados