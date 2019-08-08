Acidente com três veículos deixa feridos na BR 101 em Viana

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridas por equipes da Eco101, concessionária que administra a via, e encaminhadas para o Pronto Atendimento (PA) de Guarapari. Uma delas dirigia um dos carros envolvidos na batida e a outra era passageira.
Com o impacto da batida, a van ainda atingiu um ponto de ônibus que está localizado às margens da rodovia. Nenhum passageiro estava no local no momento do acidente.
Apesar do ocorrido, o trânsito flui normalmente pela região.
Com informações de Ari Melo.