Acidente com ônibus deixa um morto em Vila Velha Crédito: Dani Carla

Uma colisão entre um ônibus e um automóvel modelo Fiat Palio terminou com uma pessoa morta na manhã deste sábado (7) em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta de 5h35 na BR 101, na altura do quilômetro 314, próximo ao presídio de Xuri. A Vítima foi identificada pela polícia como Zilmar Ferreira, de 47 anos.

A vítima era o motorista do carro de passeio e estava sozinha. Uma mulher esteve no local do acidente desesperada. Disse que o homem morto era marido dela.

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O impacto da batida foi tão forte que o carro ficou irreconhecível. Pra tirar o corpo do motorista, a perícia precisou cortar o carro.

Acidente com ônibus deixa um morto em Vila Velha Crédito: Dani Carla

O ônibus saiu de São Paulo e seguia pra Bahia. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ele não quis falar com a imprensa.