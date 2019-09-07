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BR 101

Acidente com ônibus deixa um morto em Vila Velha

O acidente aconteceu por volta das 6h15 deste sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2019 às 04:43

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 04:43

Acidente com ônibus deixa um morto em Vila Velha Crédito: Dani Carla
Uma colisão entre um ônibus e um automóvel modelo Fiat Palio terminou com uma pessoa morta na manhã deste sábado (7) em Vila Velha. O acidente aconteceu por volta de 5h35 na BR 101, na altura do quilômetro 314, próximo ao presídio de Xuri. A Vítima foi identificada pela polícia como Zilmar Ferreira, de 47 anos. 
A vítima era o motorista do carro de passeio e estava sozinha. Uma mulher esteve no local do acidente desesperada. Disse que o homem morto era marido dela. 
Acidente com ônibus deixa um morto em Vila Velha
O impacto da batida foi tão forte que o carro ficou irreconhecível. Pra tirar o corpo do motorista, a perícia precisou cortar o carro.
Acidente com ônibus deixa um morto em Vila Velha Crédito: Dani Carla
O ônibus saiu de São Paulo e seguia pra Bahia. O motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. Ele não quis falar com a imprensa.
A suspeita da polícia é que a pista estava molhada, o que pode ter contribuído para a o acidente. Por conta do acidente, foi necessário interditar totalmente a pista. O trânsito fluiu em sistema pare-e-siga.

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