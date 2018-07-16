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De Guarapari

Acidente com moto esportiva mata capixaba na BR 101, na Bahia

Ao passar por um quebra-molas, a vítima subiu a uma altura de aproximadamente 6 metros e foi lançado a 30 metros de distância

Publicado em 15 de Julho de 2018 às 22:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2018 às 22:22
Um capixaba de 33 anos morreu em um  acidente no km 882, da BR 101, em Teixeira de Freitas, na Bahia, após perder o controle da motocicleta. O acidente ocorreu neste domingo (15), por volta das 7h30.
Jeferson Vieira Santos, conduzia uma motocicleta esportiva Honda CB 650F, de cor preta, com placa de Guarapari. Ao passar por um quebra-molas, a vítima subiu a uma altura de aproximadamente 6 metros e foi lançado a 30 metros de distância, segundo o site Teixeira News. 
- Motociclista morre após invadir contramão e bater em carro na ES 080
A vítima seguia sentido a Teixeira de Freitas, partindo da divisa entre Bahia e Espírito Santo. O condutor chegou a ser socorrido, mas faleceu a caminho do hospital.
Com informações do site Teixeira News 
 

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