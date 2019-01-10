Em Cariacica

Acidente com carreta deixa trânsito interditado em uma faixa no Contorno

Segundo a concessionária da rodovia, ninguém se feriu

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 10:19

Uma carreta se envolveu em um acidente com uma bicicleta no km 292 da BR 101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente aconteceu no sentido Norte por volta das 6 horas e parte do veículo acabou ficando no canteiro central.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Estado, ninguém se feriu no acidente. Como a carreta ficou parada na pista, a faixa 1 ficou interditada.
Um internauta do Gazeta Online mandou uma foto em que é possível ver a carreta no canteiro central, com óleo derramado na pista. Foi jogado pó de serra em cima do combustível para evitar que o material se espalhasse.
A concessionária informou que a carreta está sendo retirada da pista.

