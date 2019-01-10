Acidente com carreta deixa trânsito interditado em uma faixa no Contorno

Uma carreta se envolveu em um acidente com uma bicicleta no km 292 da BR 101, na Rodovia do Contorno, em Cariacica. O acidente aconteceu no sentido Norte por volta das 6 horas e parte do veículo acabou ficando no canteiro central.
De acordo com a Eco101, concessionária que administra a BR 101 no Estado, ninguém se feriu no acidente. Como a carreta ficou parada na pista, a faixa 1 ficou interditada.
Um internauta do Gazeta Online mandou uma foto em que é possível ver a carreta no canteiro central, com óleo derramado na pista. Foi jogado pó de serra em cima do combustível para evitar que o material se espalhasse.
A concessionária informou que a carreta está sendo retirada da pista.