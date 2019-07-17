Vitória

Acidente com caminhões derruba poste em Vitória

Em decorrência do acidente, o entorno do local ficou sem energia e o trânsito congestionado nos dois sentidos

Publicado em 17 de julho de 2019 às 18:14 - Atualizado há 6 anos

Caminhão colide em poste na Serafim Derenzi Crédito: Ouvinte CBN

Dois caminhões colidiram com um poste por volta das 15h desta quarta-feira (17) na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, em frente à Escola Viva. De acordo com a Polícia Militar (PMES), após colisão, o poste de energia caiu sobre um dos veículos.

Em decorrência do acidente, o entorno do local ficou sem energia e o trânsito congestionado nos dois sentidos.

Devido à falta de luz na região, equipe da EDP, concessionária de energia elétrica no Espírito Santo, já se dirigiu ao local. Em nota, a empresa informou que a situação de normalidade deve ser restabelecida em breve e que serão feitas manobras na rede elétrica para isolar a ocorrência no mínimo possível de clientes afetados.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta