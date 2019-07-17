Home
>
Grande Vitória
>
Acidente com caminhões derruba poste em Vitória

Acidente com caminhões derruba poste em Vitória

Em decorrência do acidente, o entorno do local ficou sem energia e o trânsito congestionado nos dois sentidos

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de julho de 2019 às 18:14

 - Atualizado há 6 anos

Caminhão colide em poste na Serafim Derenzi Crédito: Ouvinte CBN

Dois caminhões colidiram com um poste por volta das 15h desta quarta-feira (17) na Rodovia Serafim Derenzi, no bairro São Pedro, em Vitória, em frente à Escola Viva. De acordo com a Polícia Militar (PMES), após colisão, o poste de energia caiu sobre um dos veículos.

Recomendado para você

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Em decorrência do acidente, o entorno do local ficou sem energia e o trânsito congestionado nos dois sentidos.

Devido à falta de luz na região, equipe da EDP, concessionária de energia elétrica no Espírito Santo, já se dirigiu ao local. Em nota, a empresa informou que a situação de normalidade deve ser restabelecida em breve e que serão feitas manobras na rede elétrica para isolar a ocorrência no mínimo possível de clientes afetados.

> Pedestre é atropelado por carreta na BR 101 na Serra

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais