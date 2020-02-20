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Mesmo gravemente ferido

Acidente aéreo em Guarapari: piloto pediu para tranquilizar esposa

Luciano Ferreira de Souza morreu após ser socorrido em estado grave; o piloto ainda falou sobre a dinâmica do acidente, momentos antes da queda

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 15:49
O piloto Luciano Ferreira de Souza morreu após ser socorrido em estado grave Crédito: Montagem | A Gazeta
Ao ser socorrido, mesmo com 80% do corpo queimado e já em estado muito grave, o piloto Luciano Ferreira de Souza, que conduzia a aeronave que caiu em Guarapari, estava "sereno e preocupado com a família". A informação é do tenente Christ, do Corpo de Bombeiros, que ajudou no resgate das vítimas.
"Apesar do estado dele, bem crítico, ele estava sereno e pedia que o resgate entrasse em contato com a esposa dele para tranquilizá-la. Ele pedia para a equipe falar com a esposa dele que estava tudo bem", lembrou o tenente.

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O piloto ainda falou sobre a dinâmica do acidente, momentos antes da queda. "Ele tinha dito que ele teve falha no motor e não conseguiu refazer a ligação do motor, como se fosse um carro morrendo", relatou o militar do Corpo de Bombeiros.
Responsável pelo setor de entregas da loja de material de construção, Carlos Antônio Oliveira, que também acompanhou parte do resgate, disse que o piloto mencionou um possível "corte de combustível" na aeronave. Um especialista em aviação, que não quis se identificar, explicou que esse problema citado pelo funcionário pode ter sido uma falha na alimentação do combustível para o motor.

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