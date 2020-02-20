Acidente aéreo em Guarapari: piloto pediu para tranquilizar esposa

O piloto Luciano Ferreira de Souza morreu após ser socorrido em estado grave Crédito: Montagem | A Gazeta

Ao ser socorrido, mesmo com 80% do corpo queimado e já em estado muito grave, o piloto Luciano Ferreira de Souza, que conduzia a aeronave que caiu em Guarapari , estava "sereno e preocupado com a família". A informação é do tenente Christ, do Corpo de Bombeiros, que ajudou no resgate das vítimas.

"Apesar do estado dele, bem crítico, ele estava sereno e pedia que o resgate entrasse em contato com a esposa dele para tranquilizá-la. Ele pedia para a equipe falar com a esposa dele que estava tudo bem", lembrou o tenente.

O piloto ainda falou sobre a dinâmica do acidente, momentos antes da queda. "Ele tinha dito que ele teve falha no motor e não conseguiu refazer a ligação do motor, como se fosse um carro morrendo", relatou o militar do Corpo de Bombeiros.