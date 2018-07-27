Acesso ao mar na Ilha do Frade é fechado com cadeado e cactos

Canteiro de cactos impede que as pessoas se aproximem da grade de proteção na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um canteiro com cactos construído na frente de um mirante na Ilha do Frade, em Vitória, impossibilita que as pessoas se aproximem da barreira para apreciar a bela vista que se tem de lá. Além disso, o acesso à praia foi bloqueado por um portão que está trancado com um cadeado. Na noite desta quinta-feira (26), a prefeitura informou que mandou retirar o jardim do local e disse que é proibido impedir o acesso ao mar.

Um biólogo, que preferiu não se identificar, contou que há 20 anos frequenta o local para praticar mergulho e caça submarina. Segundo ele, há 10 dias o canteiro e o portão foram colocados na rua Pedro Franklin Corrêa Lima. Eu deixava o carro na rua e descia a escada para ter acesso ao mar. Além de peixes, a gente pescava lagostas e polvos, diz.

O biólogo contou ainda que a preocupação maior é com os pescadores que vivem do trabalho no ponto que hoje está bloqueado.

Apesar de ter a grade como proteção, o presidente da Associação de Moradores da Ilha do Frade, Bruno de Pinho e Silva, disse que o local não é um mirante. O local é um terreno particular que não está murado pelo proprietário. Com a ausência do muro, dá para ver o mar., explicou.

O portão trancado com um cadeado impossibilita o acesso à praia Crédito: Vitor Jubini

No portão há placas que indicam que o local dá acesso à Estação Elevatória de Esgoto Bruto Ilha do Frade II e que a entrada é proibida. Também há a informação de que o acesso é perigoso devido a alta tensão. No entanto, a Prefeitura de Vitória disse que é proibido impedir o acesso ao mar sem autorização em vias públicas.

De acordo com Pinho e Silva, a informação que ele recebeu é de que o portão foi instalado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Foi colocado o portão porque estava acontecendo casos de vandalismo nos equipamentos da companhia.

Já em relação ao canteiro de cactos com espinhos, a administração municipal disse que a construção foi feita em uma via pública e entrou em contato com a associação de moradores para que o jardim fosse retirado ou então que uma justificativa seja apresentada. A entidade tem um prazo de 30 dias para cumprir a determinação da prefeitura.

CESAN