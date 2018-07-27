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Acesso ao mar na Ilha do Frade é fechado com cadeado e cactos

A Prefeitura de Vitória informou que o canteiro foi construído em uma via pública e mandou que o jardim fosse retirado do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2018 às 23:07

Publicado em 26 de Julho de 2018 às 23:07

Canteiro de cactos impede que as pessoas se aproximem da grade de proteção na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um canteiro com cactos construído na frente de um mirante na Ilha do Frade, em Vitória, impossibilita que as pessoas se aproximem da barreira para apreciar a bela vista que se tem de lá. Além disso, o acesso à praia foi bloqueado por um portão que está trancado com um cadeado. Na noite desta quinta-feira (26), a prefeitura informou que mandou retirar o jardim do local e disse que é proibido impedir o acesso ao mar.
Um biólogo, que preferiu não se identificar, contou que há 20 anos frequenta o local para praticar mergulho e caça submarina. Segundo ele, há 10 dias o canteiro e o portão foram colocados na rua Pedro Franklin Corrêa Lima. Eu deixava o carro na rua e descia a escada para ter acesso ao mar. Além de peixes, a gente pescava lagostas e polvos, diz.
O biólogo contou ainda que a preocupação maior é com os pescadores que vivem do trabalho no ponto que hoje está bloqueado.
Apesar de ter a grade como proteção, o presidente da Associação de Moradores da Ilha do Frade, Bruno de Pinho e Silva, disse que o local não é um mirante. O local é um terreno particular que não está murado pelo proprietário. Com a ausência do muro, dá para ver o mar., explicou.
O portão trancado com um cadeado impossibilita o acesso à praia Crédito: Vitor Jubini
No portão há placas que indicam que o local dá acesso à Estação Elevatória de Esgoto Bruto Ilha do Frade II e que a entrada é proibida. Também há a informação de que o acesso é perigoso devido a alta tensão. No entanto, a Prefeitura de Vitória disse que é proibido impedir o acesso ao mar sem autorização em vias públicas.
De acordo com Pinho e Silva, a informação que ele recebeu é de que o portão foi instalado pela Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan). Foi colocado o portão porque estava acontecendo casos de vandalismo nos equipamentos da companhia.
Já em relação ao canteiro de cactos com espinhos, a administração municipal disse que a construção foi feita em uma via pública e entrou em contato com a associação de moradores para que o jardim fosse retirado ou então que uma justificativa seja apresentada. A entidade tem um prazo de 30 dias para cumprir a determinação da prefeitura.
CESAN
Procurada pela reportagem, a Cesan diz que não fez instalação de portão no local. A empresa diz que tem uma unidade próxima e, inclusive, precisa ter livre acesso ao local para eventual manutenção e operação da estação elevatória. A área é pública e não pode ter acesso interrompido, diz.

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