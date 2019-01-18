Abram alas para a realeza do Carnaval Capixaba

Aline (princesa), Thiago (Rei Momo), Jordana (rainha) e Amanda (princesa) são a Família Real de 2019 Crédito: Fernando Madeira

Abram alas que a Família Real desembarcou em Vitória! A realeza do Carnaval Capixaba foi escolhida no Mercado São Sebastião, em Jucutuquara, na Capital. E tem como Rei Momo Thiago Lyrio, que é vendedor e a Rainha Jordana Catarina que também é empresária e funcionária pública. Os postos de princesas estão ocupados por Amanda Ribeiro e Aline Lamberti.

A família é quem representa o carnaval da cidade e quem abre a avenida nos dias dos desfiles. “Vou mostrar, com muito samba no pé, elegância e simpatia, tudo que o carnaval capixaba tem de melhor. Pretendo fazer um belo reinado”, prometeu o Rei Momo de 28 anos, 1.70 metro e 75 kg.

A Mocidade Unida da Glória (MUG), agremiação de Thiago – que nunca teve pretensão de ocupar o reinado – insistiu para que ele representasse a escola. E, além de receber o resultado com muita alegria e animação, o efeito foi positivo também na autoestima. “Não sou muito de acreditar no meu potencial. Mas, depois da noite que passou, acredito que sou capaz de muita coisa”, afirma.

Se depender da empolgação da rainha, a graciosidade do Carnaval de Vitória também está garantida. “Só tenho uma coisa a dizer: a Família Real vai fazer bonito e representar com louvor o nosso carnaval”, promete Jordana Catarina.

E, diferentemente do Rei Momo ela sempre sonhou com o posto. “Faz parte do sonho de criança. A cada ano o carnaval daqui ganha mais visibilidade. Escrever meu nome nessa história é sensacional”.

Mas o poder da rainha não é de hoje: a empresária esteve à frente da bateria de uma escola de Vitória por nove anos. E, embora seja um posto de grande responsabilidade, ela encara com leveza. “Vai ser uma responsabilidade enorme, mas muito maravilhosa. É para nos divertirmos e levarmos alegria e brilho para todos que estão assistindo”, diz.

PRINCESAS

O concurso também escolheu duas princesas: Amanda Ribeiro e Aline Lamberti. Amanda mora na Serra e disputou o posto pela primeira vez.

“Vai ser uma experiência única, de uma grande responsabilidade e o meu maior prazer vai ser poder representar todos os passistas”., contou ela, que tem nove anos de carnaval, sendo cinco na ala das crianças e nove na das passistas.