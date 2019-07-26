Abastecimento volta ao normal hoje em 42 bairros, diz Cesan

Publicado em 26 de julho de 2019 às 01:35
A adutora que se rompeu e causou a interrupção no abastecimento de água para mais de 188 mil pessoas, moradoras de 34 bairros de Vitória, seis de Vila Velha, e dois de Cariacica, passou por reparo feito por equipes da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) ontem. Por volta das 16h30, os serviços foram concluídos e o sistema voltou a abastecer as regiões afetadas. Segundo a Cesan, o funcionamento normal da rede será restabelecido, gradativamente, até a tarde de hoje.
A previsão da Cesan é de fechar hoje a cratera aberta no centro de Vitória para localizar a adutora.
Tudo foi provocado por um furo na parte inferior da tubulação, no trecho do bairro São Torquato, em Vila Velha, e isso fez com que a Cesan interrompesse o fornecimento de água ainda na noite de quarta-feira (24). Com a paralisação, muitas pessoas ficaram sem abastecimento ontem durante todo o dia.
No bairro Mário Cypreste, em Vitória, a dona de casa Isabel Costa, 52, teve que esperar o retorno da água para lavar roupas e utensílios de cozinha. “Eu não sabia que iria faltar água, então ficou tudo aí. A pia está cheia de vasilhas, até o teto, e eu não tenho como lavar”.
Morador do bairro Ilha de Santa Maria, o aposentado Gerson Vieira, 67, que possui casas de aluguel, disse que ele e os inquilinos ficaram prejudicados por conta da falta de água. “Bastante problemático. Prejudicou os inquilinos porque a caixa esvaziou cedo”, explicou.
O empresário Pedro Pereira, 49, ficou preocupado com a situação: além de ter uma filha recém-nascida e uma sogra idosa precisando de cuidados em casa, ele estava fazendo obras em casa. “Eu estou em obra na minha residência e na minha empresa. Não tenho como trabalhar sem água”, relatou.
Outro que teve transtornos foi o autônomo Delani Nascimento, 56, morador de São Torquato. “Estamos sem água desde 11 horas da manhã de hoje (ontem). Lá em casa tá tudo parado e nós vamos nos virando”, disse.
Segundo o diretor operacional da Cesan, Rodolpho Có, os funcionários conseguiram identificar o furo na adutora no início da tarde de ontem. Os trabalhos de solda foram iniciados por volta de 14h, e às 16h30 o serviço foi concluído. Por nota, a Cesan disse que o sistema voltou a funcionar ontem e que o abastecimento seria restabelecido, gradativamente, em até 24 horas.
BAIRROS ATINGIDOS
VITÓRIA
Santa Cecília
Santos Dumont
Ariovaldo Favalessa
Caratoíra
Consolação
Forte São João
Monte Belo
Barro Vermelho
Bento Ferreira
Bonfim
Conquista
Da Penha
Do Cruzamento
Enseada do Suá
Fradinhos
Gurigica
Ilha do Boi
Ilha do Frade
Ilha do Príncipe
Ilha de Santa Maria
Itararé
Jesus de Nazareth
Joana Darc
Maruípe
Praia do Canto
Praia do Suá
Resistência
Santa Helena
Santa Lúcia
Santa Luíza
Santa Martha
São Benedito
Sao Cristóvão
Tabuazeiro
VILA VELHA
Chácara do Conde
Cobi de Baixo
Cobi de Cima
Paul
Sagrada Família
São Torquato
Cariacica
Jardim América
Vasco da Gama
