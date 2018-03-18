Abastecimento é restabelecido em Rio Novo do Sul

Os reparos na adutora, que rompeu com a forte chuva do sábado (17), estão em andamento. A Cesan informou no início da tarde deste domingo (18) que o retomou o abastecimento, ainda com vazão reduzida devido à turbidez (lama) da água, em Rio Novo do Sul.

Em Rio Novo do Sul muitas famílias foram afetadas Crédito: Internauta - Via WhastApp

Segundo a companhia, a previsão é que até o fim do dia deste domingo, a vazão de distribuição seja normalizada. Mais cedo, a Cesan informou que enviou quatro carros-pipa ao município. Os veículos continuarão dando apoio na cidade.

Por causa dos problemas com abastecimento, a população de Rio Novo começou a se mobilizar para doação de água potável, produtos de higiene e limpeza, lençóis, roupas e alimentos para ajudar famílias que foram atingidas pelas chuvas. Algumas igrejas se colocaram à disposição como ponto recolhimento desses materiais.

ALIMENTOS SERÃO ENVIADOS PARA A CIDADE

Os alimentos arrecadados no Pedalaço do Aeroporto, realizado na manhã deste domingo (18) serão doados para os moradores do município, segundo o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Ferrari. Cada participante fez a doação de dois quilos de alimentos. "Grande parte dos alimentos vai para nossos amigos de Rio Novo do Sul, que nas noites passadas sofreram com as chuvas, enchentes e desabamentos", destacou o secretário.

A Cesan informa ainda que em Guarapari, Anchieta e Piúma o abastecimento foi normalizado.