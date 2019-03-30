Igreja Nossa Senhora da Ajuda diminui número de turistas
Igreja Nossa Senhora da Ajuda diminui número de turistas . Crédito: Vitor Jubini

Abandonadas, igrejas centenárias viram patrimônio ameaçado no ES

Na igreja Nossa Senhora da Ajuda há vidros quebrados, telhas em péssimo estado de conservação, paredes descascadas e tacos do piso destruídos por cupins.

Publicado em 30/03/2019 às 22h54
Atualizado em 06/10/2019 às 20h08


