Abalado, pai de Kauã é amparado por familiares em enterro

O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, muito abalado no momento do enterro Crédito: Samira Ferreira

Vestido com uma camisa preta, usando óculos escuros e cercado por familiares a todo momento. Assim estava o pai do menino Kauã Salles, de 6 anos, durante o enterro que aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em Linhares.

O comerciante Rainy Butkovsky mora em Vila Velha e foi até o Norte do Estado para se despedir do filho que morreu durante um incêndio no dia 21 de abril. No mesmo acidente morreu o menino Joaquim, que era irmão de Kauã, mas que não tinha parentesco com Rainy, que é ex-marido da pastora Juliana Salles.

Muito emocionando, Rainy chorou por quase toda cerimônia de sepultamento e foi abraçado por muitos amigos. Durante a maior parte do tempo ele ficou abraçado com a sua mãe, que é avó do menino Kauã e que também estava muito emocionada. O momento de maior emoção entre os dois foi quando o o caixão de Kauã foi colocado no túmulo. Neste momento, a avó levantou o braços para fazer uma oração, enquanto era abraçada por Rainy.