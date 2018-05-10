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DESPEDIDA

Abalado, pai de Kauã é amparado por familiares em enterro

Enterro dos garotos Kauã e Joaquim aconteceu na manhã desta quinta-feira (10)

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 13:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 13:56
O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, muito abalado no momento do enterro Crédito: Samira Ferreira
Vestido com uma camisa preta, usando óculos escuros e cercado por familiares a todo momento. Assim estava o pai do menino Kauã Salles, de 6 anos, durante o enterro que aconteceu na manhã desta quinta-feira (10), em Linhares.
O comerciante Rainy Butkovsky mora em Vila Velha e foi até o Norte do Estado para se despedir do filho que morreu durante um incêndio no dia 21 de abril. No mesmo acidente morreu o menino Joaquim, que era irmão de Kauã, mas que não tinha parentesco com Rainy, que é ex-marido da pastora Juliana Salles.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Muito emocionando, Rainy chorou por quase toda cerimônia de sepultamento e foi abraçado por muitos amigos. Durante a maior parte do tempo ele ficou abraçado com a sua mãe, que é avó do menino Kauã e que também estava muito emocionada. O momento de maior emoção entre os dois foi quando o o caixão de Kauã foi colocado no túmulo. Neste momento, a avó levantou o braços para fazer uma oração, enquanto era abraçada por Rainy.
Por conta do momento de luto, Rainy negou todos os pedidos de entrevistas e não quis dar declarações sobre a perda do filho. Logo depois do enterro, Rainy e vários familiares voltaram para a Grande Vitória em uma van.

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