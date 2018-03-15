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Trânsito

Abaixo-assinado online pede fim da Linha Verde

Um internauta identificado como Francisco Paulo Carvalho M. criou a petição na última segunda-feira (12) e reuniu até a manhã desta quinta (15) aproximadamente 560 assinaturas

Publicado em 15 de Março de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 12:26
Abaixo-assinado online reúne mais de 500 assinaturas Crédito: Reprodução
Um abaixo-assinado online foi criado com intuito de acabar com a Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, que começou a funcionar na segunda-feira (12). A petição, criada por um internauta identificado como Francisco Paulo Carvalho M., está disponível desde terça-feira (13) e reuniu, até a manhã desta quinta-feira (15), aproximadamente 560 assinaturas, e o número é crescente.
Com a Linha Verde, a pista da direita passa a ser usada exclusivamente por ônibus do transporte público, escolares e particulares, além de táxis e vans, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h.
Na descrição sobre a proposta, o criador do abaixo assinado se refere a Avenida Dante Michelini como a "única via de Vitória que não tem engarrafamento" e que a faixa especial causa prejuízo aos moradores de Jardim Camburi.
A descrição completa diz:
"A única via de Vitória que não tem engarrafamento nos horários de pico é a Dante Michelini sentido Jardim Camburi. E só está prejudicando os 60 mil moradores de Jardim Camburi que não tem outra via de acesso ao bairro. Se você está insatisfeito com essa decisão descabida assine!".
PREFEITURA
O secretário Tyago Hoffmann comparou a reação negativa ao que ocorreu no início da Rua de Lazer, que fecha uma das vias de Camburi de manhã e parte da tarde aos domingos. Está em fase de testes e adaptação para melhor avaliar os impactos. As pessoas estão sendo precipitadas com uma medida que acaba de ser posta em prática. O mesmo aconteceu quando a Prefeitura instalou a Rua de Lazer. A equipe está monitorando o fluxo de veículos na localidade, em todos os horários, inclusive os de pico. Ainda há ajustes que precisam ser feitos, reconhece o secretário. 
FAIXA DIVIDE OPINIÕES
Linha Verde foi instalada na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
Com pouco tempo de funcionamento, a Linha Verde, como é chamado o corredor exclusivo para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, já provocou discussão.
Os motoristas reclamam de um afunilamento na região da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, que provoca engarrafamentos nos horários de pico. Já os passageiros de ônibus, ouvidos na tarde de terça-feira (13) pela rádio CBN Vitória, aprovaram a iniciativa, que prioriza o transporte público.
A costureira Maria das Graças França, que anda de ônibus diariamente pela Dante Michelini, aprovou a Linha Verde. Eu achei muito bom, adianta para quem anda de ônibus. Os carros não atrapalham mais a passagem do nosso coletivo e o trânsito flui melhor.
O empresário Nelson Torres, que trabalha em Jardim Camburi e mora na Praia do Canto, por outro lado, fez críticas ao novo sistema. É ridículo. Atrapalhou todo o trânsito tanto para quem vai para Jardim Camburi quanto para quem volta.
A discussão foi parar na página pessoal do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no Facebook. Usuários reclamaram do aumento no tempo de trajeto e apontaram que, sozinha, a Linha Verde não resolve os problemas de mobilidade urbana.
RESPOSTAS
O prefeito usou um de seus perfis na rede para responder. Estamos em fase de testes, depois de muito estudo. Fique tranquilo e aproveite! Se quiser usar automóvel, faça. A Linha Verde prioriza os ônibus. Simples assim, escreveu em resposta a um dos comentários.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Tyago Hoffmann, afirmou que não tem nenhum engarrafamento causado pela Linha Verde. Sobre congestionamento na última segunda-feira, quando a Linha Verde iniciou, ele citou que houve acidente de trânsito com vítima na Praia do Canto e que uma faixa ficou bloqueada por mais de uma hora.
O secretário respondeu também os questionamentos de que o fluxo de ônibus na Dante Michelini não seja tão grande. É o segundo corredor mais importante de ônibus que temos na cidade. Só perde para o corredor formado pela Fernando Ferrari e Reta da Penha.
Ele destaca ainda que os ônibus transportam pelo menos 50 pessoas. Seriam necessários ao menos 40 carros para isso.
Outro efeito colateral positivo é a redução de velocidade. A Dante Michelini antes tinha vez que parecia pista de corrida. E hoje diversas ambulâncias em atendimento e carro de polícia passam livremente pela pista, completou o secretário. (Com informações de Rafael Monteiro de Barros)
 
 

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