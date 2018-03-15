Abaixo-assinado online pede fim da Linha Verde

Um abaixo-assinado online foi criado com intuito de acabar com a Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória, que começou a funcionar na segunda-feira (12). A petição, criada por um internauta identificado como Francisco Paulo Carvalho M., está disponível desde terça-feira (13) e reuniu, até a manhã desta quinta-feira (15), aproximadamente 560 assinaturas, e o número é crescente.
Com a Linha Verde, a pista da direita passa a ser usada exclusivamente por ônibus do transporte público, escolares e particulares, além de táxis e vans, de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h.
Na descrição sobre a proposta, o criador do abaixo assinado se refere a Avenida Dante Michelini como a "única via de Vitória que não tem engarrafamento" e que a faixa especial causa prejuízo aos moradores de Jardim Camburi.
A descrição completa diz:
"A única via de Vitória que não tem engarrafamento nos horários de pico é a Dante Michelini sentido Jardim Camburi. E só está prejudicando os 60 mil moradores de Jardim Camburi que não tem outra via de acesso ao bairro. Se você está insatisfeito com essa decisão descabida assine!".
PREFEITURA
O secretário Tyago Hoffmann comparou a reação negativa ao que ocorreu no início da Rua de Lazer, que fecha uma das vias de Camburi de manhã e parte da tarde aos domingos. Está em fase de testes e adaptação para melhor avaliar os impactos. As pessoas estão sendo precipitadas com uma medida que acaba de ser posta em prática. O mesmo aconteceu quando a Prefeitura instalou a Rua de Lazer. A equipe está monitorando o fluxo de veículos na localidade, em todos os horários, inclusive os de pico. Ainda há ajustes que precisam ser feitos, reconhece o secretário.
FAIXA DIVIDE OPINIÕES
Com pouco tempo de funcionamento, a Linha Verde, como é chamado o corredor exclusivo para ônibus na Avenida Dante Michelini, em Camburi, Vitória, já provocou discussão.
Os motoristas reclamam de um afunilamento na região da Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, que provoca engarrafamentos nos horários de pico. Já os passageiros de ônibus, ouvidos na tarde de terça-feira (13) pela rádio CBN Vitória, aprovaram a iniciativa, que prioriza o transporte público.
A costureira Maria das Graças França, que anda de ônibus diariamente pela Dante Michelini, aprovou a Linha Verde. Eu achei muito bom, adianta para quem anda de ônibus. Os carros não atrapalham mais a passagem do nosso coletivo e o trânsito flui melhor.
O empresário Nelson Torres, que trabalha em Jardim Camburi e mora na Praia do Canto, por outro lado, fez críticas ao novo sistema. É ridículo. Atrapalhou todo o trânsito tanto para quem vai para Jardim Camburi quanto para quem volta.
A discussão foi parar na página pessoal do prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no Facebook. Usuários reclamaram do aumento no tempo de trajeto e apontaram que, sozinha, a Linha Verde não resolve os problemas de mobilidade urbana.
RESPOSTAS
O prefeito usou um de seus perfis na rede para responder. Estamos em fase de testes, depois de muito estudo. Fique tranquilo e aproveite! Se quiser usar automóvel, faça. A Linha Verde prioriza os ônibus. Simples assim, escreveu em resposta a um dos comentários.
O secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura de Vitória, Tyago Hoffmann, afirmou que não tem nenhum engarrafamento causado pela Linha Verde. Sobre congestionamento na última segunda-feira, quando a Linha Verde iniciou, ele citou que houve acidente de trânsito com vítima na Praia do Canto e que uma faixa ficou bloqueada por mais de uma hora.
O secretário respondeu também os questionamentos de que o fluxo de ônibus na Dante Michelini não seja tão grande. É o segundo corredor mais importante de ônibus que temos na cidade. Só perde para o corredor formado pela Fernando Ferrari e Reta da Penha.
Ele destaca ainda que os ônibus transportam pelo menos 50 pessoas. Seriam necessários ao menos 40 carros para isso.
Outro efeito colateral positivo é a redução de velocidade. A Dante Michelini antes tinha vez que parecia pista de corrida. E hoje diversas ambulâncias em atendimento e carro de polícia passam livremente pela pista, completou o secretário. (Com informações de Rafael Monteiro de Barros)