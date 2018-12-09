'A mãe fica olhando para o mar na esperança do filho aparecer'

Angústia. É dessa forma que a família de Geanderson Custódio, de 9 anos, define o sentimento no momento. A criança está desaparecida no mar da Praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, desde o fim da tarde deste sábado (08). Segundo a tia do menino, Luzia Inácio, a mãe não para de procurar pelo filho. "Ela fica olhando para o mar na esperança de ver ele surgir da água", comentou.
Ela não está acreditando no que está acontecendo. Disseram que ele foi carregado para as pedras, ela está lá procurando ele. Muito abalada. Ela não consegue falar, contou Luzia.
Luzia ficou sabendo do desaparecimento do sobrinho neste domingo (09). Ela contou que foi para a praia da Barra do Jucu na esperança de ter novas informações sobre o ocorrido.
Se fosse filho de bacana não ia ter um helicóptero, teriam dois. Se fosse filho meu eu já tinha quebrado meio mundo disso aqui. Geanderson é o mais novo da casa. Falaram que ele poderia estar embaixo das pedras.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem do Gazeta Online para informar como tem sido o trabalho para encontrar os garotos. Por meio de nota, a assessoria dos bombeiros informou que "está realizando buscas desde o sábado (09) e que está utilizando todas as equipes e recursos necessários, com helicóptero e time de mergulho, nas buscas das crianças".
Ainda segundo a nota, as ações de buscas ocorreram em Vila Velha. De acordo com os bombeiros, os trabalhos aconteceram neste domingo (9) e continuarão nesta segunda-feira (10).
O CASO
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado com o amigo, Dhanyel tentou socorrer o amigo, mas também acabou arrastado pela correnteza.
A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que os guarda-vidas que estavam na praia alertaram as crianças, por volta de 17h30, para não permanecerem na água já que o mar estava muito revolto. Neste momento, segundo a prefeitura, as crianças saíram da água e ficaram embaixo de uma marquise. Depois que os guardas foram embora, após a jornada de trabalho deles, os garotos entraram novamente na praia. Segundo a administração municipal, mais tarde, após os bombeiros terem sido acionados, guardas-vidas que moram na região retornaram à praia para ajudar nas buscas.