'A mãe fica olhando para o mar na esperança do filho aparecer'

Local onde as crianças brincaram antes de desaparecem no mar na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Ela não está acreditando no que está acontecendo. Disseram que ele foi carregado para as pedras, ela está lá procurando ele. Muito abalada. Ela não consegue falar, contou Luzia.

Luzia ficou sabendo do desaparecimento do sobrinho neste domingo (09). Ela contou que foi para a praia da Barra do Jucu na esperança de ter novas informações sobre o ocorrido.

Se fosse filho de bacana não ia ter um helicóptero, teriam dois. Se fosse filho meu eu já tinha quebrado meio mundo disso aqui. Geanderson é o mais novo da casa. Falaram que ele poderia estar embaixo das pedras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem do Gazeta Online para informar como tem sido o trabalho para encontrar os garotos. Por meio de nota, a assessoria dos bombeiros informou que "está realizando buscas desde o sábado (09) e que está utilizando todas as equipes e recursos necessários, com helicóptero e time de mergulho, nas buscas das crianças".

Ainda segundo a nota, as ações de buscas ocorreram em Vila Velha. De acordo com os bombeiros, os trabalhos aconteceram neste domingo (9) e continuarão nesta segunda-feira (10).

O CASO

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado com o amigo, Dhanyel tentou socorrer o amigo, mas também acabou arrastado pela correnteza.