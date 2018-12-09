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Desaparecido no mar

'A mãe fica olhando para o mar na esperança do filho aparecer'

A afirmação é da tia de Geanderson Custódio, de 9 anos, Luzia Inácio. O sobrinho está desaparecido após brincar na praia da Barra do Jucu, no último sábado (8)

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 20:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 20:51
Local onde as crianças brincaram antes de desaparecem no mar na praia da Barra do Jucu, em Vila Velha Crédito: Reprodução
Angústia. É dessa forma que a família de Geanderson Custódio, de 9 anos, define o sentimento no momento. A criança está desaparecida no mar da Praia da Barra do Jucu, em Vila Velha, desde o fim da tarde deste sábado (08). Segundo a tia do menino, Luzia Inácio, a mãe não para de procurar pelo filho. "Ela fica olhando para o mar na esperança de ver ele surgir da água", comentou.
Ela não está acreditando no que está acontecendo. Disseram que ele foi carregado para as pedras, ela está lá procurando ele. Muito abalada. Ela não consegue falar, contou Luzia.
Luzia ficou sabendo do desaparecimento do sobrinho neste domingo (09). Ela contou que foi para a praia da Barra do Jucu na esperança de ter novas informações sobre o ocorrido.
Se fosse filho de bacana não ia ter um helicóptero, teriam dois. Se fosse filho meu eu já tinha quebrado meio mundo disso aqui. Geanderson é o mais novo da casa. Falaram que ele poderia estar embaixo das pedras.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem do Gazeta Online para informar como tem sido o trabalho para encontrar os garotos. Por meio de nota, a assessoria dos bombeiros informou que "está realizando buscas desde o sábado (09) e que está utilizando todas as equipes e recursos necessários, com helicóptero e time de mergulho, nas buscas das crianças". 
Ainda segundo a nota, as ações de buscas ocorreram em Vila Velha. De acordo com os bombeiros, os trabalhos aconteceram neste domingo (9) e continuarão nesta segunda-feira (10).
O CASO
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Geanderson foi arrastado em direção às pedras, bateu com a cabeça e desmaiou. Preocupado com o amigo, Dhanyel tentou socorrer o amigo, mas também acabou arrastado pela correnteza.
A Prefeitura de Vila Velha informou, por meio de nota, que os guarda-vidas que estavam na praia alertaram as crianças, por volta de 17h30, para não permanecerem na água já que o mar estava muito revolto. Neste momento, segundo a prefeitura, as crianças saíram da água e ficaram embaixo de uma marquise. Depois que os guardas foram embora, após a jornada de trabalho deles, os garotos entraram novamente na praia. Segundo a administração municipal, mais tarde, após os bombeiros terem sido acionados, guardas-vidas que moram na região retornaram à praia para ajudar nas buscas.

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