'A lei é equivocada', afirma Sindbares sobre proibição de canudos

Uma lei que pode proibir o uso de canudos de plástico em bares, restaurantes, lanchonetes e similares foi aprovada na Câmara de Vila Velha nesta segunda-feira (20). Mas o Sindicato de Bares e Restaurantes (Sindbares) não concordou com a medida. Para a entidade, "a lei é equivocada em apenas proibir, sem antes discutir com o setor".
O sindicato ainda disse que, em Vitória, as entidades estão dialogando com vereadores para buscar uma solução para o setor e o meio ambiente. "A ideia é introduzir uma legislação que realmente proteja o meio ambiente, e não apenas uma lei proibitiva, que da maneira como foi colocada, é inócua", finalizou.
Apesar de ter sido aprovado na Câmara, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Max Filho (PSDB). Caso seja autorizado, quem descumprir a medida pode ser multado em aproximadamente R$ 2 mil valor que pode ser dobrado em caso de reincidência.