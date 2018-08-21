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Vila Velha

'A lei é equivocada', afirma Sindbares sobre proibição de canudos

O sindicato informou que dá apoio às medidas em favor do meio ambiente, mas alegou que a lei é equivocada por não discutir e dar opções ao setor

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 22:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 22:26
Crédito: Pixabay
Uma lei que pode proibir o uso de canudos de plástico em bares, restaurantes, lanchonetes e similares foi aprovada na Câmara de Vila Velha nesta segunda-feira (20). Mas o Sindicato de Bares e Restaurantes (Sindbares) não concordou com a medida. Para a entidade, "a lei é equivocada em apenas proibir, sem antes discutir com o setor".
O sindicato ainda disse que, em Vitória, as entidades estão dialogando com vereadores para buscar uma solução para o setor e o meio ambiente. "A ideia é introduzir uma legislação que realmente proteja o meio ambiente, e não apenas uma lei proibitiva, que da maneira como foi colocada, é inócua", finalizou. 
Apesar de ter sido aprovado na Câmara, o projeto de lei ainda precisa ser sancionado pelo prefeito Max Filho (PSDB). Caso seja autorizado, quem descumprir a medida pode ser multado em aproximadamente R$ 2 mil  valor que pode ser dobrado em caso de reincidência.
> Câmara aprova projeto que proíbe canudo de plástico em Vila Velha

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