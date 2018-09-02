A GAZETA muda visual e está de cara nova

Equipe da diagramação de A GAZETA: Adriana Rios, Placidino Márcio, o editor Alison Silva, Andressa Machado e Geraldo Neto Crédito: Vitor Jubini

Como você deve ter percebido, as páginas da edição de hoje estão com a cara diferente. As mudanças fazem parte da nova revisão do projeto gráfico de A GAZETA, que tem como objetivo deixar a leitura mais leve e agradável.

Mudamos o desenho de elementos para destacar frases e números. Estamos dando mais visibilidade a análises e opiniões. Não é uma grande reforma, é a revisão de um projeto adotado em 2011 e que facilitará a vida do leitor, pontuou o editor-chefe da Redação Multimídia, André Hees.

Agora, os boxes dos colunistas passam a ter fundo branco, os artigos de opinião contam com um novo layout e os gráficos passaram por uma padronização. Ao todo, foram 30 modificações. Fizemos uma limpeza tipográfica, eliminamos linhas e tarjas e tiramos tudo que estava em excesso, explicou o editor visual, Alison Silva, responsável pela revisão do projeto.

De acordo com Alison, os elementos fundamentais de A GAZETA continuam e a mudança é para organizar o jornal. No caso dos colunistas, por exemplo, antes o fundo era azul. Mas nós estamos acostumados a ler preto no branco. Então, a cor no fundo era uma informação desnecessária.

Todas as mudanças foram planejadas pela própria equipe de diagramação de A GAZETA. Foi um trabalho feito por mim e pelas diagramadoras Adriana Rios e Alessandra Leite. Tudo foi conversado com os editores do jornal que contribuíram com o que deveria ser mudado. Estudamos bastante e deixamos o formato mais limpo, finalizou Alison.

CULTURA E GASTRONOMIA

Para ficar mais leve, o Caderno 2 também fez parte da mudança. O fundo colorido que ficava atrás da manchete disputando a atenção do leitor foi eliminado. Agora, a fonte do título, que antes era totalmente em caixa-alta, usará caixa-baixa e terá uma tipografia mais fina.

Já o Prazer & Cia, que é publicado no jornal A GAZETA nas sextas-feiras, ganhou uma logo maior. O texto embaixo do título também vai ter mais destaque. As cores desta seção foram uniformizadas em laranja e dourado.





AS MUDANÇAS

Veja as principais alterações do desenho do jornal

1 FIOS: São linhas usadas nas páginas para separar matérias e anúncios. A espessura foi diminuída para deixar o jornal mais limpo.

2 CHAPÉU: É a palavra ou expressão que fica sobre o título. Agora, o uso desse elemento fica a critério do editor. Quando for necessário, será usado em uma fonte maior e na cor laranja.

3 FRASES: Frases de entrevistados são destacadas nas matérias e eram acompanhadas de um título, que agora foi retirado. A letra da frase ficou maior para dar mais visibilidade.

4 RESPIRO: É um box usado para dar destaque a uma informação. Ganhou um novo padrão e passou a ser separado por linhas.

5 LINHA DO TEMPO: O elemento foi incluído no projeto para organizar visualmente uma informação que obedeça a uma cronologia. Pode aparecer tanto na horizontal como na vertical.

6 TIPOGRAFIAS: A tipografia das letras de títulos das reportagens que aparecem em páginas duplas foram padronizados. Se a primeira página usar uma fonte fina, a segunda também vai ser dessa forma. Se for em negrito, a segunda segue o padrão.

7 PLACAR: Elemento que destaca números. Antes, aparecia com um título que foi retirado para aumentar o tamanho da fonte do texto.

8 SAIBA: Os saibas são boxes usados para destacar informações em tópicos. O elemento passou a ter um novo padrão com espaços entre os parágrafos e uma fonte maior.

9 DIVISÃO: Matérias que falam sobre o mesmo assunto em uma página não serão mais divididas por uma linha.

10 COLUNAS: As colunas de opinião deixaram de ter o fundo azul que passa a ser branco. Além disso, o nome do colunista agora aparece com uma fonte maior.

11 OPINIÃO: O espaço do editorial de A GAZETA aumentou e agora obedece a um padrão com a seguinte ordem: título, subtítulo e texto. O mesmo padrão será seguido pelos artigos de opinião.