'A evolução chegou', diz secretário sobre ônibus sem cobradores

Fábio Damasceno garantiu que o governo não irá recuar Crédito: Vitor Jubini

paralisação dos rodoviários na Grande Vitória. A decisão é de colocar em circulação 26 novos ônibus com ar-condicionado, que rodam sem a presença de cobradores. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, defendeu a modernização do Sistema Transcol e garantiu que o governo não irá recuar diante dados rodoviários na. A decisão é de colocar em circulação 26 novos ônibus com ar-condicionado, que rodam sem a presença de cobradores.

"É uma melhoria do sistema que estamos fazendo desde o dia 1º de janeiro. Vai melhorar o tempo de embarque e a segurança dos passageiros. A gente precisa modernizar o sistema e trazer as melhorias que estamos prevendo desde o início do ano", disse.

"O plano é dialogar, como já estamos fazendo, ir à Justiça e tomar as medidas cabíveis. A gente pede o entendimento da categoria. A evolução chega, o que a gente precisa é que eles tenham consciência do prejuízo que isso é para a população", explicou.

O governo já havia dito que determinou à empresas a requalificação dos profissionais que ocupavam os postos de cobradores. "Nós precisamos cuidar dessa categoria, sabemos disso. Mas contamos com o entendimento de que, com a paralisação, a população é a mais prejudicada", afirmou Damasceno.