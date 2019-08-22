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Greve dos rodoviários

'A evolução chegou', diz secretário sobre ônibus sem cobradores

Fábio Damasceno defendeu a modernização do Sistema Transcol e disse que as mudanças visam beneficiar os usuários

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 20:20
Fábio Damasceno garantiu que o governo não irá recuar Crédito: Vitor Jubini
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, defendeu a modernização do Sistema Transcol e garantiu que o governo não irá recuar diante da paralisação dos rodoviários na Grande Vitória. A decisão é de colocar em circulação 26 novos ônibus com ar-condicionado, que rodam sem a presença de cobradores.
> Governo diz que não irá recuar da decisão de rodar sem cobrador
"É uma melhoria do sistema que estamos fazendo desde o dia 1º de janeiro. Vai melhorar o tempo de embarque e a segurança dos passageiros. A gente precisa modernizar o sistema e trazer as melhorias que estamos prevendo desde o início do ano", disse.
Questionado quanto ao posicionamento do governo diante do não cumprimento da decisão judicial que determinava que 75% da rota circulasse, o secretário disse que será necessário recorrer à justiça novamente.
"O plano é dialogar, como já estamos fazendo, ir à Justiça e tomar as medidas cabíveis. A gente pede o entendimento da categoria. A evolução chega, o que a gente precisa é que eles tenham consciência do prejuízo que isso é para a população", explicou.
O governo já havia dito que determinou à empresas a requalificação dos profissionais que ocupavam os postos de cobradores. "Nós precisamos cuidar dessa categoria, sabemos disso. Mas contamos com o entendimento de que, com a paralisação, a população é a mais prejudicada", afirmou Damasceno.
 

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